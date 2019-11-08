Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E L’OSTIENSE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’AURELIA E LA TIBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E VIA DI TOR CERVARA
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA Avezzano – Roccasecca – Cassino, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.
INFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO. SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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