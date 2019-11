Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E L’OSTIENSE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA SALARIA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA PONTINA CODE TRA VIA DI PRATICA E IL RACCORDO IN ENTRATA.

CODE SULLA COLOMBO DA VIA ERMANNO WOL FERRARI A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.

INFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO. SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.

