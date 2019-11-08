Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’ AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA CODE TRALA CASSIA VEIENTANA E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA PONTINA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.
INFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO. SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULAL CIVITLÀ STRADALE
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