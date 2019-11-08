Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FIORENTINI E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.
INFINE DA OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 18- 24 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO. SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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