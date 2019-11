Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER INCIDENTE ALTEZZA VILLETTA IN DIREZIONE DI ARICCIA

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA NETTUNENSE CODE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVITLÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral