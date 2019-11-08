Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.
CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER INCIDENTE ALTEZZA VILLETTA IN DIREZIONE DI ARICCIA
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA NETTUNENSE CODE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVITLÀ STRADALE
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