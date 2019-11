Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI

LA TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE DOPO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LAURENTINA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI

SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AVEZZANO-ROCCASECCA-CASSINO, INTERROTTA IERI POMERIGGIO A CASUSA DELL’ EVENTO SISMICO CON EPICENTRO A BALSORANO.

