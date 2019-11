Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

APRIAMO SUBITO SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE PERSISTONO 2 KM DI CODA PER UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI

RIMANIAMO SULLA A1 SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA COLOMBO E LA TUSCOLANA E PIU AVANTI PER UN INCIDENTE SI STA INCOLONNATI TRA CASILINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD , MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LABARO E L’A24 ROMA TERAMO

SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI SANTA LUCIA E PONTE DELLE TAVOLE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI

E CHIUDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO GENERATE CODE TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVITLÀ STRADALE

