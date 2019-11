Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 MARCO CILUFFO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA ONTINA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LABARO E L’A24 ROMA TERAMO

SEMPRE SULL TRATTO URBANO DELL’ A24 DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO SOSTENUTO TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO

CODE SULLA VIA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E VILLALBA NEI DUE SENSI, E RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DELLA LONGARINA, TRA VIA TRENTO E VIA ELSA MORANTE, PER PERICOLOSITA’ DEL PONTE.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA SI RALLENTA CON CODE DA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CHIUDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO GENERATE CODE TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO:

RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE E MANZONI PER GUASTO TECNICO

E INFINE ALLERTA METEO, CRITICITA’ CODICE GIALLO PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO E TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’.

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

