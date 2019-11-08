Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’ A24 DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO SOSTENUTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO
MENTRE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA TRATTO URBANO DEL A24 PRENESTINA E NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA
SULLA VIA TIBURTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA SAN BASILIO E VILLALBA NEI DUE SENSI, E RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DELLA LONGARINA, TRA VIA TRENTO E VIA ELSA MORANTE, PER PERICOLOSITA’ DEL PONTE.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA SI RALLENTA CON CODE DA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CHIUDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO GENERATE CODE TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO
DALLE ORE 20 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 7 DI DOMANI CHIUSURA DELLO SVINCOLO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CHE DAL CASELLO DI FIANO ROMANO IMMETTE SULLA STRADA STATALE 4 IN DIREZIONE RIETI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVITLÀ STRADALE
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