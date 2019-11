Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL TRATTO URBANO DEL A24 E LA PRENESTINA E NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE UNINCIDENTE GENERA CODE TRA ARDEATINA E APPIA

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO SOSTENUTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO

CODE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA VIA DEI ROMAGNOLI IN DIREZIONE OSTIA

STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA

MENTRE SUL SULLA VIA TIBURTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA SAN BASILIO E SETTECAMINI NEI DUE SENSI, E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI FINO A VILLANOVA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA ALL ALTEZZA COLLEROMANO GENERA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA SI RALLENTA CON CODE DA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

MENTRE SULLA FLAMINIA INCIDENTE TRA LABARO E RACCORDO IN DIREZIONE SEMPRE DELLA CAPITALE

CHIUDIAMO SULLA NOMENTANA DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO GENERATE CODE TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO:

RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE MENTRE E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE MANZONI.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’

