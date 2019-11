Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL TRATTO URBANO DEL A24 E LA PRENESTINA E TROVIAMO CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA,

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA ARDEATINA E APPIA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA

STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA MENTRE A POMEZIA INTENSA LA CIRCOLAZIONE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE NEI DUE SENSI

MENTRE SUL SULLA VIA TIBURTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA SAN BASILIO E SETTECAMINI NEI DUE SENSI, E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI FINO A VILLANOVA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE SULLA FLAMINIA INCIDENTE GENERA CODE TRA RACCORDO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE MALBORGHETTO

VIA NETTUNENSE IN LOCALITA LAVINIO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA FONDERIA E VIA DEL CINEMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA NOMENTANA DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO GENERATE CODE TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

