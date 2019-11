Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E SEMPRE CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA,

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA COLOMBO E NOMENTANA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA E SEMPRE SU VIA ACILIA REGISTRIAMO UN INCIDENTE DOVE GENERA CODE NEI DUE SENSI

MENTRE SUL SULLA VIA TIBURTINA PERMANGONO CODE TRA SAN BASILIO E SETTECAMINI NEI DUE SENSI, E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI TRA CAMPO VERDE E LATINA MENTRE A POMEZIA INTENSA LA CIRCOLAZIONE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE NEI DUE SENSI

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA NOMENTANA DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO GENERATE CODE TRA TOR LUPARA E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO

DALLE ORE 20 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 7 DI DOMANI CHIUSURA DELLO SVINCOLO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CHE DAL CASELLO DI FIANO ROMANO IMMETTE SULLA STRADA STATALE 4 IN DIREZIONE RIETI

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LA VIABILITA’

