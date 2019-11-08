RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 19:45

di - 08 Novembre 2019 - 19:45

Più informazioni su


VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E SEMPRE CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA,
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA
INCIDENTE SULLA AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI HA GIA GENERATO 2 KM DI CODA TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI GIA’ 3 KM DI CODA TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA E SEMPRE SU VIA ACILIA REGISTRIAMO UN INCIDENTE DOVE GENERA CODE NEI DUE SENSI
MENTRE SUL SULLA VIA TIBURTINA PERMANGONO CODE TRA SAN BASILIO E SETTECAMINI NEI DUE SENSI, E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA SI RALLENTA CON CODE DA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E SCENDENDO IN LOCALITA’ LATINA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA CAMPO VERDE E LATINA
E INFINE SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO,
PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO E TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’.
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVITLÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral

Più informazioni su