Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA E SEMPRE CODE NEL TRATTO TRA CASSIA BIS E SALARIA,

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA

INCIDENTE SULLA AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI HA GIA GENERATO 2 KM DI CODA TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI GIA’ 3 KM DI CODA TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA E SEMPRE SU VIA ACILIA REGISTRIAMO UN INCIDENTE DOVE GENERA CODE NEI DUE SENSI

MENTRE SUL SULLA VIA TIBURTINA PERMANGONO CODE TRA SAN BASILIO E SETTECAMINI NEI DUE SENSI, E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA SI RALLENTA CON CODE DA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E SCENDENDO IN LOCALITA’ LATINA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA CAMPO VERDE E LATINA

E INFINE SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO,

PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO E TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’.

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVITLÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral