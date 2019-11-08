Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE HA GENERATO 5 KM DI CODA IN AUMENTO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE QUEST’ULTIMO
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA SI RALLENTA CON CODE DA OLGIATA E LA GIUSTINIANA E TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SALARIA CODE A TARTTI TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
E INFINE SEGNALATE DALLA PROTEZIONE CIVILE CRITICITA’ DA CODICE GIALLO,
PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO E TEMPORALE DI FORTE INTENSITA’.
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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