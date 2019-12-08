Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 VERNINI VALERIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO TRA RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
OGGI DALLE ORE 19:00 E’ PREVISTA L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. DALLE ORE 15 E FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA VENEZIA CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI LINEE BUS.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DALLE ORE 10 FINO A CESSATE ESIGENZE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA SARA’ CHIUSA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
INOLTRE RICORDIAMO
NELLA GIORNATA DI OGGI E’ IN VIGORE IL BLOCCO ECOLOGICO A ROMA IN FASCUIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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