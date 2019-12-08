Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 VERNINI VALERIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
OGGI DALLE ORE 19:00 E’ PREVISTA L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. DALLE ORE 15 E FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA VENEZIA CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI LINEE BUS.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DALLE ORE 10 FINO A CESSATE ESIGENZE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA SARA’ CHIUSA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
INFINE,
DOMANI 9 DICEMBRE E’ PREVISTO UNO SCIOPERO 4H DA PARET DI ATAC DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00. POSSIBILI DISAGI SU BUS,TRAM,METROPOLITANE,FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA –VITERBO.
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI TRENITALIA, E SUI COLLEGAMENTI PERIFERICI GESTITI DALLA ROMA TPL.
REVOCATO INVECE LO SCIOPERO DA PARTE DI COTRAL
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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