Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 VERNINI VALERIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI
PRIME CODE SU VIA APPIA NEL CENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
E’ IN VIGORE IL PIANO DI ATAC PER LA MOBILITA’ NATALIZIA. ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI. INOLTRE FINO AL 22 DICEMBRE PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO SARA’ ATTIVA UNA NAVETTA SHOPPING CON VETTURE ELETTRICHE .LA NAVETTA SAR’A TTIVA DALLE 10.30 ALLE 20
MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBLITA.ASTRALSPA.IT
PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A ROMA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral