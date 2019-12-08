Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 VERNINI VALERIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI
PRIME CODE SU VIA ARDEATINA TRA RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE DI FALCOGNANA
MENTRE SU VIA CASILINA,CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO PER FRANA TRA CERVETERI E VIA DOGANALE NEI DUE SENSI
SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI PER LA SP 41 A VIA DEI CICLAMINI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
E’ IN VIGORE IL PIANO DI ATAC PER LA MOBILITA’ NATALIZIA. ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI.
PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A ROMA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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