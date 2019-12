Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 VERNINI VALERIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI

PRIME CODE SU VIA ARDEATINA TRA RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE DI FALCOGNANA

MENTRE SU VIA CASILINA,CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO PER FRANA TRA CERVETERI E VIA DOGANALE NEI DUE SENSI

SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI PER LA SP 41 A VIA DEI CICLAMINI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

E’ IN VIGORE IL PIANO DI ATAC PER LA MOBILITA’ NATALIZIA. ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI.

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A ROMA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral