Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 12:30

LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI

SU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN OCCASIONE DELL’EVENTO CAFFEINA VILLAGE, PRIME CODE SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SUTRI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO URBANO

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASTRENSE ALL’ALTEZZA DI CANINO ,INTERSEZIONE CON VIA TUSCANIA

MENTRE SU VIA CASILINA,CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI

SEMPRE SULLA LINEA DELLA METRO A,RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI DI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI

PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A ROMA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2

