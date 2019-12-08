Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 VERNINI VALERIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI
SU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN OCCASIONE DELL’EVENTO CAFFEINA VILLAGE, PRIME CODE SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SUTRI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO URBANO
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASTRENSE ALL’ALTEZZA DI CANINO ,INTERSEZIONE CON VIA TUSCANIA
MENTRE SU VIA CASILINA,CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
SEMPRE SULLA LINEA DELLA METRO A,RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI DI BALDO DEGLI UBALDI E BARBERINI
PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A ROMA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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