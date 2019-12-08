Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 13:20 VERNINI VALERIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
SU VIA APPIA CODE A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI TRA VIA CAPANNE DI MARINI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO
SU VIA CASILINA CODE ALTZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN OCCASIONE DELL’EVENTO CAFFEINA VILLAGE, PRIME CODE SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SUTRI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO URBANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI SANT’ ELENA
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
TERMINATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI SULLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO. DA OGGI ANCHE DOPO LE 21 IL SERVIZIO DELLA METRO B/B1 E’ REGOLARE LUNGO TUTTO IL PERCORSO
OGGI DALLE ORE 19:00 E’ PREVISTA L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. DALLE ORE 15 E FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA PIAZZA CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI LINEE BUS.
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PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO IN CORSO OGGI A ROMA FINO ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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