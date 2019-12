Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

INIZIAMO CON LA SP4 SETTEVENE PALO ANCORA CHIUSA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA CERVETERI A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI

A ROMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

RESTANDO A ROMA DALLE ORE 19:00 E’ PREVISTA L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. DALLE ORE 15 E FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA PIAZZA CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI LINEE BUS.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARO: DOVE RESTANO ANCORA RITARDI SULLA FL6 LINEA ROMA TERMINI CASSINO PER PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ DEI TECNICI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ TRA CEPRANO E CECCANO

IN FINE TERMINATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI SULLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO. DA OGGI ANCHE DOPO LE 21 IL SERVIZIO DELLA METRO B/B1 SARA’ REGOLARE LUNGO TUTTO IL PERCORSO

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral