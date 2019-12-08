Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI
ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO SULLA VIABILITA’ LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO L’UNICA CRITICITA’ LA TROVIAMO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE CON CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE FINO A CESSATE ESIGENZE
RICORDIAMO CHE ANCHE LE STAZIONI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI RESTANO CHIUSE.
E’ IN VIGORE IL PIANO DI ATAC PER LA MOBILITA’ NATALIZIA: ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI.
PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI A ROMA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN FASCIA VERDE, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, AUTOVEICIOLI BENZINA E DIESEL 0-1-2
INFINE,
DOMANI 9 DICEMBRE E’ PREVISTO UNO SCIOPERO 4H DA PARTE DI ATAC DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00. POSSIBILI DISAGI SU BUS,TRAM,METROPOLITANE,FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA –VITERBO.
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI TRENITALIA, E SUI COLLEGAMENTI PERIFERICI GESTITI DALLA ROMA TPL.
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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