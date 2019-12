Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 MANUELA CIAMPI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE ALTRI RALLEMNTAMENTI DA CASAL MONASTERO A SVINCOLO A24 ROMA TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO NON SONO PRESENTI CRITICITA’

SULLA SP 78 FALISCA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRMBE LE DIREZIONI TRA FALERIA E PIAN PARADISO

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CIRCOLAZIONE LENTA TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO A SEGUIRE TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER 1 KM IN TENDENZA AUMENTO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PROSEGUIAMO CON LA PONTINA DOVE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO

A SUTRI DOVE TROVIAMO CODE DA CAPRANICA E SVINCOLO CON LA CASSIA IN DIREZIONE ROMA PER LA MANIFESTAZIONE CAFFEINA CHRISTMAS VILLAGE

CODE A TRATTI SULL’APPIA NEI PRESSI DI CIAMPINO CASTEL GANDOLFO ALBANO LAZIALE E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DELLA METRO A SPAGNA

