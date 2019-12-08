Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE ALTRI RALLEMNTAMENTI DA CASAL MONASTERO A SVINCOLO A24 ROMA TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO NON SONO PRESENTI CRITICITA’
SULLA SP 78 FALISCA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRMBE LE DIREZIONI TRA FALERIA E PIAN PARADISO
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CIRCOLAZIONE LENTA TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO A SEGUIRE TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER 1 KM IN TENDENZA AUMENTO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PROSEGUIAMO CON LA PONTINA DOVE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO
A SUTRI DOVE TROVIAMO CODE DA CAPRANICA E SVINCOLO CON LA CASSIA IN DIREZIONE ROMA PER LA MANIFESTAZIONE CAFFEINA CHRISTMAS VILLAGE
CODE A TRATTI SULL’APPIA NEI PRESSI DI CIAMPINO CASTEL GANDOLFO ALBANO LAZIALE E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DELLA METRO A SPAGNA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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