Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 MANUELA CIAMPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA, PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA NELLA DIREZIONE DI ROMA
INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNAALTRE CODE A TRATTI DA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24 ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
IN DIREZIONE RACCORDO INCOLONNAMENTI SIA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SIA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD.
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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