Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:00

SULLA A1 ROMA NAPOLI INCOLONNAMENTI PER KM 5+000 PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA.

INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ROMA TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DISAGI DA INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA A RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI PROCEDE A RILENTO DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

TRAFFICO INTENSO PER CODE SULLA SALARIA A PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DELLA METRO A SPAGNA.

DALLE ORE 19:00 E’ PREVISTA L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. DALLE ORE 15 E FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA PIAZZA CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI LINEE BUS.

DOMANI 9 DICEMBRE E’ PREVISTO UNO SCIOPERO DI 4H DA PARTE DI ATAC DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00. POSSIBILI DISAGI SU BUS,TRAM,METROPOLITANE,FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA –VITERBO.

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI TRENITALIA, E SUI COLLEGAMENTI PERIFERICI GESTITI DALLA ROMA TPL.

