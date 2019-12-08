Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 MANUELA CIAMPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA, DISAGI PER INCOLONNAMENTI DI 9+000 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE GRAVE
PROSEGUENDO SULLA A1 ROMA NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI DIREZIONE DI ROMA
SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’
LA SP4 SETTEVENE PALO ANCORA CHIUSA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA CERVETERI A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI
E’ IN ATTO L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. CHIUSA AL TRAFFICO L’INTERA PIAZZA CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI LINEE BUS.
INFINE,
DOMANI 9 DICEMBRE E’ PREVISTO UNO SCIOPERO DI 4H DA PARTE DI ATAC DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00. POSSIBILI DISAGI SU BUS,TRAM,METROPOLITANE,FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA –VITERBO.
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI TRENITALIA, E SUI COLLEGAMENTI PERIFERICI GESTITI DALLA ROMA TPL.
DA MANUELA CIAMPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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