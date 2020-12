Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DELL’ 8 DICEMBRE 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24.

SULLA SALARIA BIS DEL TERMINILLO LA CADUTA DI UN ALBERO IN CARREGGIATA BLOCCA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL KM 19. MENTRE SEMPRE SULLA SR DEL TERMINILLO STRADA CHIUSA PER ABBONDANTI NEVICATE AL KM 6.

DISAGI PER MALTEMPO SU DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO. IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO.

SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DI UN EPISODIO FRANOSO TRA PALESTRINA E CAVE AL KM 64+000. IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA’ A CURA DI ASTRAL SPA.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.

