Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 DICEMBRE 2020 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.
DISAGI PER MALTEMPO SU DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO. IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO.
CHIUSA AL TRAFFICO PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE LA SR637 DI FROSINONE E GAETA TRA IL KM 11 E IL KM 12;
CHIUSA AL TRANSITO ANCHE LA SP TURANENSE PER UNA FRANA OCCORSA AL KM 36 TRA POZZAGLIA SABINO E COLLALTO. PRESTARE ATTENZIONE.
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DI UN EPISODIO FRANOSO TRA PALESTRINA E CAVE AL KM 64+000. IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITA’ A CURA DI ASTRAL SPA.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral