Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI

E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO

A CAUSA DI SEMAFORI MALFUNZIONANTI

BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA

TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE

SEGNALATO VENTO FORTE

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI

QUINDI SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA

NEL TRATTO INTERESSATO

SPOSTIAMOCI A RIETI

SULLA REGIONALE DEL TERMINILLO

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI SPAZZANEVE

DI ASTRALSPA ALTEZZA PIANDEVALLI

A TAL PROPOSITO

RICORDIAMO

PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE SULLE STRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO

OBBLIGATORIO MONTARE PNEUMATICI INVERNALI

O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Servizio fornito da Astral