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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 12:30

di - 08 Dicembre 2021 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI
    E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO

    A CAUSA DI SEMAFORI MALFUNZIONANTI
    BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA
    TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE

    SEGNALATO VENTO FORTE
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI
    QUINDI SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA
    NEL TRATTO INTERESSATO
    SPOSTIAMOCI A RIETI
    SULLA REGIONALE DEL TERMINILLO
    POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI SPAZZANEVE
    DI ASTRALSPA ALTEZZA PIANDEVALLI
    A TAL PROPOSITO
    RICORDIAMO
    PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE SULLE STRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO
    OBBLIGATORIO MONTARE PNEUMATICI INVERNALI
    O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    Servizio fornito da Astral

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