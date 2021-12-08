Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI CONSOLARI
E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO
A CAUSA DI SEMAFORI MALFUNZIONANTI
BREVI CODE NELLE DUE DIREZIONE SULLA NOMENTANA
TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA CON VIA PALOMBARESE
SEGNALATO VENTO FORTE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
TRA IL RACCORDO E IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI
QUINDI SI RACCOMANDA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA
NEL TRATTO INTERESSATO
SPOSTIAMOCI A RIETI
SULLA REGIONALE DEL TERMINILLO
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI SPAZZANEVE
DI ASTRALSPA ALTEZZA PIANDEVALLI
A TAL PROPOSITO
RICORDIAMO
PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE SULLE STRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO
OBBLIGATORIO MONTARE PNEUMATICI INVERNALI
O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral