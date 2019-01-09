Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USITE CASAL DEL MARMO E PISANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A SETTECAMINI, ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO,
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral