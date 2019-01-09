Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENSTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE OSTIENSE ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A CAMPO DI CARNE TRA VIA PANTANELLE E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE APRILIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, METRO C SERVIZIO RALLENTATO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER GUASTO TECNICO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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