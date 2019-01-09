Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PISANA E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA EPIU AVANTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
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