Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE AURELIA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD ALBANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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