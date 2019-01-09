Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE PISANA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
CHIUSA PER INCIDENTE LA RAMPA IN USCITA DELLO SVINCOLO PONTINA IN DIREZIONE LATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANELLO
MENTRE IN DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
INFINE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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