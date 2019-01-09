Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFNE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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