Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
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