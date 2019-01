Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral