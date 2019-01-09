Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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