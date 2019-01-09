Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
INFINE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL RACCORDO E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DI ALBANO;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA VITERBO E’ IN CORSO UNA PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO; ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO O CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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