Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E ROMA TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA;
SULLA STESSA APPIA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL RACCORDO E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DI ALBANO;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA VITERBO E’ IN CORSO UNA PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO; ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO O CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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