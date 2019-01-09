Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E ROMA TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA CASILINA E APPIA;
SULLA STESSA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO;
RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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