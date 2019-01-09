Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI;
IN VIA FLAMINIA CODE DA PRIMA PORTA FINO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE TRA NOMENTANA E CASILINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
SULLA STESSA COLOMBO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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