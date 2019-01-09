Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA;
NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
STESSA SITUAZIONE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’:
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
SULLA STESSA COLOMBO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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