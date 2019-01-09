Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
RESTANDO SULLA ROMA TERAMO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’:
SITUAZIONE ANALOGA SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SULLA STESSA COLOMBO, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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