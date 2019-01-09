Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE: QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA NEL QUADRANTE SUD, NEL DETTAGLIO SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO;
SITUAZIONE INVARIATA SULLA STESSA COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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