Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 9 GENNAIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SEGNALIAMO TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGEZIALE. POSSIBILI CHIUSURE IN ATTO.
SEMPRE SULLA A A24 ROMA TERAMO SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’ALGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA. SEGNALIAMO CHE SEMPRE SULLA NETTUNENSE OGGI E DOMANI SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SARANNO LAVORI DI SFALCIO ALBERATURE DAL KM
7+850 E IL KM 12+000
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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