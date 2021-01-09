Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO LA CONSOLARE FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A CASTELNUOVO DI PORTO, ALL’ALTEZZA DI VI MONTE CALCARA DIREZIONE MORLUPO
IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STATALE 675 TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE TUSCANESE E VITERBO NORD
IN PROVINCIA DI FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA SUPERSTRADA SORA FROSINONE TRA ALATRI E CASTELMASSIMO DIREZIONE SORA
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID19 ANCORA IN CORSO, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
OGGI E DOMANI 10 GENNAIO IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE DI APPARTENENZA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral