Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2021 ore 19:30

ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA-PESCARA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE TRA CARSOLI E ROVIANO.

MIGLIORATI I TEMPI DI PERCORRENZA, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO INFATTI FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.

RICORDIAMO CHE E’ ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA ROMA CIVITA VITERBO TRA SANT’ORESTE E CATALANO PER LAVORI AD UN PASSAGGIO A LIVELLO NEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA FINO A DOMANI, DOMENICA 10 GENNAIO.

IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 18 GENNAIO E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA CON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19.

