Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE, è PRESSOCHE’ SCORREVOLE
AD ECCEZIONE SULLA A1 ROMA MILANO REGISTRIAMO UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA ATTIGLIANO e ORTE IN DIREZIONE ROMA
REGISTRIAMO CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSTIENSE E USCITA LA PISANA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE A ROMA DALLE ORE 7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DI DIESEL E BENZINA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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