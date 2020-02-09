Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 08:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TROVIAMO SULLA FLAMINIA CODE ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE DI MALBORGHETTO
MENTRE REGISTRIAMO IN ZONA CIAMPINO RALLENTAMENTI SU VIA DEI LAGHI NEI DUE SENSI
SALENDO VERSO ALBANO RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE A ROMA DALLE ORE 7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DI DIESEL E BENZINA
AVRANNO COMUNQUE IL VIA LIBERA LE AUTO A BENZINA EURO 6.
RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI ANAGNI CASSINO CECCANO FERENTINO E SORA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
RIPRISTINATO, SOLO IN USCITA, IL SERVIZIO DELLA FERMATA METRO A “BARBERINI”. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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