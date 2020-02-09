Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 9 FEBBRAIO 2020 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA VIA PANTANELLA CHE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA DEI LAGHI NEI DUE SENSI IN ZONA APPIA STESSA SITUAZIONE SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VERMICINO SEMPRE NEI DUE SENSI
POSSIBILI DISAGI NEL QUARTIERE GIULIANO DALMATA EUR CECCHIGNOLA PER IL VIA DELLA GARA PODISTICA CORSA DEL RICORDO
FINO ALLA FINE DELLA MANIFETSAZIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA E DEVIAZIONE DI VARIE LINEE DI BUS
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE A ROMA DALLE ORE 7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DIESEL FINO A EURO 4
E BENZINA FINO A EURO 3
AVRANNO COMUNQUE IL VIA LIBERA LE AUTO A BENZINA EURO 6.
RICORDIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO E’ ATTIVO ANCHE NEI COMUNI DI FROSINONE ALATRI ANAGNI CASSINO CECCANO FERENTINO E SORA
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
RIPRISTINATO, SOLO IN USCITA, IL SERVIZIO DELLA FERMATA METRO A “BARBERINI”. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI.
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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